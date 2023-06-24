Агенты Гризманна встретились с представителями «Аль-Насра» — клуб может предложить 25 миллионов евро

Агенты нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна встретились с «Аль-Насром», сообщает Foot Mercato.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии может выкупить 32-летнего француза за 25 миллионов евро. Встреча представителей игрока и клуба прошла в Лондоне.

Ранее форвард признался, что хотел бы выступать в МЛС.

В сезоне-2022/23 Гризманн забил 16 голов и сделал 19 результативных передач в 48 матчах за «Атлетико». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.