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Испания

Сегодня, 20:57

Агенты Гризманна встретились с представителями «Аль-Насра» — клуб может предложить 25 миллионов евро

Руслан Минаев
Антуан Гризманн.
Фото Reuters
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Агенты нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна встретились с «Аль-Насром», сообщает Foot Mercato.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии может выкупить 32-летнего француза за 25 миллионов евро. Встреча представителей игрока и клуба прошла в Лондоне.

Ранее форвард признался, что хотел бы выступать в МЛС.

В сезоне-2022/23 Гризманн забил 16 голов и сделал 19 результативных передач в 48 матчах за «Атлетико». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Антуан Гризманн
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Атлетико
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