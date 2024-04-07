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Испания

Сегодня, 17:58

Мостовой — о винтажных футболках «Сельты»: «Уже много людей у меня спросили, как достать»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил решение клуба выпустить серию винтажных футболок с его именем.

«Сельта» со мной связывалась по этому поводу. Мне присылали фотографии и модель. Уже много людей у меня спросили, как достать эту футболку. Моим близким и родственникам это сделают, а так через «Сельту» можно получить. С «Сельтой» есть постоянный контакт. Другое дело, что сейчас обстановка не совсем здоровая. В том году было столетие клуба. Я должен был лететь в Испанию, но не смог», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой играл за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Всего он провел 277 матчей в составе испанской команды, в которых отметился 70 голами и 22 результативными передачами.

Александр Мостовой
ФК Сельта
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