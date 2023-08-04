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Испания

Сегодня, 04:40

Алексис Санчес может вернуться в «Барселону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу состоится встреча между руководством «Барселоны» и агентом нападающего Алексиса Санчеса, написал в Twitter журналист Хосе Томас Фернандес.

Они будут обсуждать возможность подписания контракта. Каталонцы ищут замену Усману Дембеле, и 34-летний чилиец, у которого закончился контракт с «Марселем», является одним из вариантом.

Ранее сообщалось об интересе к Санчесу со стороны двух клубов из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Санчес сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 3 результативные передачи.

Алексис Санчес
Футбол
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