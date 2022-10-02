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Сегодня, 16:51

Анчелотти отреагировал на сравнение Вальверде с Джеррардом

Мария Гусева

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на сравнение полузащитника Федерико Вальверде с экс-хавбеком сборной Англии Стивеном Джеррардом.

«Вальверде похож на Джеррарда? Я согласен. Приятно, что есть такое сравнение. У Федерико есть все возможности, чтобы достичь такого уровня», — цитирует Corriere dello Sport Анчелотти.

Ранее фовард сборной Уругвая Луис Суарес сравнил Вальверде с экс-одноклубником по «Ливерпулю» Стивеном Джеррардом.

В текущем сезоне Вальверде провел за «Реал» 9 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи во всех турнирах. В сентябре 24-летний уругваец был признан лучшим игроком ла лиги.

Карло Анчелотти
Стивен Джеррард
Футбол
ФК Реал
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