Анчелотти отреагировал на сравнение Вальверде с Джеррардом

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на сравнение полузащитника Федерико Вальверде с экс-хавбеком сборной Англии Стивеном Джеррардом.

«Вальверде похож на Джеррарда? Я согласен. Приятно, что есть такое сравнение. У Федерико есть все возможности, чтобы достичь такого уровня», — цитирует Corriere dello Sport Анчелотти.

Ранее фовард сборной Уругвая Луис Суарес сравнил Вальверде с экс-одноклубником по «Ливерпулю» Стивеном Джеррардом.

В текущем сезоне Вальверде провел за «Реал» 9 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи во всех турнирах. В сентябре 24-летний уругваец был признан лучшим игроком ла лиги.