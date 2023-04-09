Анчелотти о поражении от «Вильярреала»: «Мы сильно устали после матча с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 28-го тура против «Вильярреала» (2:3).

«Матч получился сложным, нам было сложно возвращать себе мяч, потому что соперник здорово с ним обращается. У нас были возможности забить, мы могли повести 3:1 и снизить темп игры, но этого не случилось. К тому же мы не очень хорошо оборонялись. Это можно было делать лучше.

Мы знали, что будет тяжело, но матч в среду с «Челси» — это другая история. Сегодня температура нашего двигателя немного упала, но в среду он будет работать на полную мощность. Ротация была неминуема, потому что мы сильно устали после матча с «Барселоной», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» с 59 очками сохраняет второе место в турнирной таблице ла лиги. Отставание от «Барселоны» остается 12 очков. «Вильярреал» с 47 очками поднялся на пятую строчку.