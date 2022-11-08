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Сегодня, 01:51

Анчелотти о поражении от «Райо»: «Мы потеряли лидерство, но сезон очень длинный»

Сергей Разин
корреспондент
Карло Анчелотти (в центре).
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (2:3).

«Нам не хватило атак на ворота соперника. У нас были трудности с получением мяча, был более низкий уровень игры. Отвлекает ли ближайший чемпионат мира? Игроки сосредоточены и выкладываются, но иногда получается не так, как хочется. Мы уже не такие свежие, как были в начале сезона. Мы разочарованы, потому что потеряли лидерство, но сезон очень длинный. Мы расстроены и разочарованы поражением. Нам нужно оценить то, что произошло сегодня», — приводит слова Анчелотти As.

«Реал» потерпел первое поражение в ла лиге и с 32 очками расположился на втором месте в турнирной таблице, «Райо Вальекано» с 21 очком — на восьмой строчке.

Карло Анчелотти
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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