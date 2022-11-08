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Сегодня, 01:34

Васкес о перебитом пенальти: «Подобное происходит в каждом матче. Подход должен быть одинаково строгим ко всем»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Реала» Лукас Васкес подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (2:3). Третий гол мадридцы пропустили после перебитого пенальти.

«Я не знаю, дело тут в Куртуа или в ком-то, кто вбежал в штрафную. Но нечто подобное происходит в каждом матче. И подход должен в таком случае быть одинаково строгим ко всем.

Матч получился сложным. Соперник рано открыл счет, мы смогли перевернуть ход игры, но владели преимуществом лишь пять минут. После пенальти нам было сложно сравнять счет. «Райо» — сложный соперник, он сыграл очень хорошо», — приводит слова Васкеса As.

 
7&nbsp;ноября. &laquo;Райо Вальекано&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo; (3:2). «Пчелы» покусали «Реал». Мадрид без Бензема за два тура подарил лидерство «Барселоне»

«Райо Вальекано» забил третий гол, реализовав пенальти. При этом судья попросил перебить 11-метровый после того, как раньше удара в штрафную вбежал Дани Карвахаль.

«Реал» потерпел первое поражение в ла лиге и с 32 очками расположился на втором месте в турнирной таблице, «Райо Вальекано» с 21 очком — на восьмой строчке.

Лукас Васкес
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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