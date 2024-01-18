«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за игрока «Реал Сосьедад» Барренечеа

Вингер «Реал Сосьедад» Андер Барренечеа может покинуть клуб, сообщает Sun Sport.

По информации источника, «Арсенал» и «Тоттенхэм» готовы побороться за подписание 22-летнего игрока. Оба клуба могут выйти с предложением на руководство «Реал Сосьедад» уже в текущее трансферное окно.

Испанский футболист — воспитанник команды «Антигуоко» из города Сан-Себастьян. В 2013 году Барренечеа попал в систему подготовки «Реал Сосьедад».

В текущем сезоне вингер сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.