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Испания

18 января, 23:25

«Барселона» одержала волевую победу над «Унионистасом» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Унионистас» — «Барселона».
Фото ФК «Барселона»
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«Барселона» на выезде обыграла «Унионистас» из третьего испанского дивизиона в 1/8 финала Кубка Испании — 3:1.

Счет на 31-й минуте открыл полузащитник хозяев Альваро Гомес. Каталонцы сумели отыграться благодаря голу Феррана Торреса в конце первого тайма.

На 69-й минуте «Барселона» вышла вперед благодаря голу Жюля Кунде. Окончательный счет на 73-й минуте установил Алехандро Бальде.

«Барселона» стала седьмым четвертьфиналистом Кубка Испании. Ранее в эту стадию пробились «Атлетик» из Бильбао, «Севилья», «Мальорка», «Валенсия», «Реал Сосьедад» и «Жирона»,

Последний участник 1/4 финала определится в матче «Атлетико» — «Реал». Начало — в 23.30 по московскому времени.

Испания. Кубок. 1/8 финала
18 янв, 21:30. Pistas del Helmantico (Саламанка)
Унионистас
1:3
Барселона

Источник: Сетка Кубка Испании
Футбол
ФК Барселона
0
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