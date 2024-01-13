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Испания

Сегодня, 19:40

«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: Захарян с первых минут сыграет в баскском дерби

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Атлетиком» из Бильбао и «Реал Сосьедад» в 20-м туре испанской ла лиги.

Матч пройдет на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао. Начало — в 20.30 по московскому времени.

В стартовом составе гостей появится российский полузащитник Арсен Захарян.

«Атлетик»: Унаи Симон, Юри, Паредес, Вивиан, Лекуэ, Весга, Галаррета, Нико Уильямс, Сансет, Беренгер, Гурусета.

«Реал Сосьедад»: Марреро, Тирни, Ле Норманн, Субельдия, Одриосола, Захарян, Мерино, Субименди, Браис Мендес, Ойярсабаль, Барренечеа.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал Сосьедад
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