«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: Захарян с первых минут сыграет в баскском дерби

Стали известны стартовые составы на матч между «Атлетиком» из Бильбао и «Реал Сосьедад» в 20-м туре испанской ла лиги.

Матч пройдет на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао. Начало — в 20.30 по московскому времени.

В стартовом составе гостей появится российский полузащитник Арсен Захарян.

«Атлетик»: Унаи Симон, Юри, Паредес, Вивиан, Лекуэ, Весга, Галаррета, Нико Уильямс, Сансет, Беренгер, Гурусета.

«Реал Сосьедад»: Марреро, Тирни, Ле Норманн, Субельдия, Одриосола, Захарян, Мерино, Субименди, Браис Мендес, Ойярсабаль, Барренечеа.