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Испания

Сегодня, 22:30

«Реал Сосьедад» уступил «Атлетику», Захарян провел 62 минуты на поле

Алина Савинова
Игроки «Атлетика» и «Реал Сосьедад».
Фото AFP
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«Реал Сосьедад» на выезде уступил «Атлетику» в матче 20-го тура ла лиги — 1:2.

У хозяев дублем отметился нападающий Алехандро Беренгер (30-я и 42-я минуты). За гостей единственный гол забил Микель Оярсабаль за три минуты до окончания основного времени.

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на игру в стартовом составе «Реал Сосьедад» и провел на поле 62 минуты. 20-летний россиянин нанес два удара по воротам соперника в этом матче.

«Атлетик» набрал 41 очко и поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Бело-голубые с 32 очками идут на 6-й позиции.

Испания. Ла Лига. 20-й тур
13 янв, 20:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
2:1
Реал Сосьедад
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал Сосьедад
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