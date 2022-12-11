«Атлетико» хочет продать Феликса за 100 миллионов евро

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс принял решение покинуть «Атлетиико» в зимнее трансферное окно, пишет журналист Фабрицио Романо.

Испанский клуб готов продать 23-летнего португальца, но хочет получить за него 100 миллионов евро.

Агент Феликса, Жорже Мендеш, уже ведет активные переговоры с несколькими клубами.

В текущем сезоне португалец сыграл за клуб из Мадрида 12 матчей в чемпионате Испании, забил три гола и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.