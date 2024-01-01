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Испания

Сегодня, 21:44

«Атлетико» перехватил Гринвуда у «Барселоны»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Атлетико» опередил «Барселону» в борьбе за подписание нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, который выступает на правах аренды в «Хетафе», сообщает Metro.

По информации испанского издания Marca, мадридский клуб уже начал переговоры с «МЮ» относительно возможного трансфера 22-летнего англичанина.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет предложить 46 миллионов евро за Гринвуда и готова предоставить ему 10-й игровой номер.

В 15 матчах «Хетафе» во всех турнирах форвард отметился 5 голами и 4 результативными передачами. Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.

ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Мейсон Гринвуд
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