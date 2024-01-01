Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 13:28

В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян сыграет против «Алавеса»: «Он в идеальном состоянии»

Микеле Антонов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии полузащитника клуба Арсена Захаряна в преддверии матча 19-го тура ла лиги против «Алавеса».

«Захарян тренируется, он в абсолютно идеальном состоянии и будет готов к завтрашнему матчу против «Алавеса», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее пресс-служба «Реал Сосьедад» сообщала «СЭ», что 20-летний футболист пропустил матч 18-го тура ла лиги против «Кадиса» из-за боли в правой седалищной кости.

Захарян в этом сезоне провел 17 матчей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.

«Реал Сосьедад» после 18-го тура занимает шестое место в чемпионате Испании, набрав 31 очко.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
1
Обсудить
Читайте также
Итоги года: переосмысливаем Нганну, Усика, Махачева и выставочные бои
Велогонщик Роан Деннис насмерть задавил свою жену Мелиссу Хоскинс
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед сложным выбором
Королева Дании Маргрете II сообщила об отречении от престола
На Украине назвали возможную причину обвала фронта ВСУ
Экс-глава МИД Австрии отметила точность слов Путина о росте экономики РФ
Популярное видео
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Барселона» готова предложить «Манчестер Сити» Бальде в обмен на Кансело