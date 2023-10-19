Азар — о завершении карьеры: «Не хотел идти куда-то играть ради денег»

Экс-игрок «Реала» и «Челси» Эден Азар объяснил, почему решил завершить профессиональную карьеру.

«Не скажу, что было трудно принять решение завершить карьеру. Я думал об этом некоторое время, так что стало проще. У меня так много дел вне футбола, что я смог спокойно принять решение. Я уже думал об этом, когда заканчивал карьеру в сборной Бельгии. Я переживал сложный период в «Реале». Я всегда говорил, что закончу, как только перестану получать удовольствие на поле. Я не хотел идти куда-то играть ради денег. Это было лучшее решение. Мне больше не нравились тренировки... и я больше не играл. Решение было простым», — цитирует L'avenir Азара.

10 октября 32-летний Азар в своих соцсетях объявил о завершении карьеры. Он заявил, что необходимо уметь остановиться в нужный момент.

Азар выступал за «Лилль», «Челси» и «Реал». В составе сборной Бельгии он становился бронзовым призером ЧМ-2018. У игрока 33 гола и 36 результативных передач в 126 играх за национальную команду.