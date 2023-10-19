Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:01

Азар — о завершении карьеры: «Не хотел идти куда-то играть ради денег»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эден Азар.
Фото AFP
Telegram Дзен

Экс-игрок «Реала» и «Челси» Эден Азар объяснил, почему решил завершить профессиональную карьеру.

«Не скажу, что было трудно принять решение завершить карьеру. Я думал об этом некоторое время, так что стало проще. У меня так много дел вне футбола, что я смог спокойно принять решение. Я уже думал об этом, когда заканчивал карьеру в сборной Бельгии. Я переживал сложный период в «Реале». Я всегда говорил, что закончу, как только перестану получать удовольствие на поле. Я не хотел идти куда-то играть ради денег. Это было лучшее решение. Мне больше не нравились тренировки... и я больше не играл. Решение было простым», — цитирует L'avenir Азара.

10 октября 32-летний Азар в своих соцсетях объявил о завершении карьеры. Он заявил, что необходимо уметь остановиться в нужный момент.

Азар выступал за «Лилль», «Челси» и «Реал». В составе сборной Бельгии он становился бронзовым призером ЧМ-2018. У игрока 33 гола и 36 результативных передач в 126 играх за национальную команду.

Эден Азар
Футбол
ФК Реал
ФК Челси
0
Читайте также
Шара Буллет: путь бойца в UFC и его история
Тренерам запретили пускать на лед фигуриста Ангелопола
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Рабочая группа Госдумы составила предложения по компенсации вкладов времен СССР
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард Диас успел восстановиться к матчу «Севильи» с «Реалом»