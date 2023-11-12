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«Барселона» — «Алавес»: смотреть трансляцию матча ла лиги в прямом эфире

«Барселона» сыграет с «Алавесом» в чемпионате Испании 12 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роберт Левандовски (ФК «Барселона»).
Фото Global Look Press
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«Барселона» на своем поле примет «Алавес» в рамках 13-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 12 ноября. Матч пройдет на «Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса» в Барселоне (Испания). Начало — в 18.15 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Барселона» — «Алавес» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляция встречи будет доступна в онлайн-сервисе «Окко» в разделе Спорт.

Испания. Ла Лига. 13-й тур
12 нояб, 18:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Алавес

По итогам 12 туров примеры каталонцы занимают 3-е место в турнирной таблицы ла лиги, в их активе — 27 очков. Команда из Витории-Гастейс с 12 баллами находится на 14-й строчке.

Чемпионат Испании по футболу: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Алавес
ФК Барселона
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