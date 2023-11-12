«Барселона» на своем поле примет «Алавес» в рамках 13-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 12 ноября. Матч пройдет на «Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса» в Барселоне (Испания). Начало — в 18.15 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Барселона» — «Алавес» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляция встречи будет доступна в онлайн-сервисе «Окко» в разделе Спорт.

По итогам 12 туров примеры каталонцы занимают 3-е место в турнирной таблицы ла лиги, в их активе — 27 очков. Команда из Витории-Гастейс с 12 баллами находится на 14-й строчке.

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