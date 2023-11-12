Гунько оценил игру Захаряна в «Реал Сосьедад»

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал, что думает о результатах полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

— Не знаю, как в Армении, а я слежу за Захаряном. Думаю, что все в его руках. Молодой футболист, который достаточно неплохо начал карьеру. Я его знаю достаточно давно — наблюдал за его игрой за 2003-й год «Динамо». Надеюсь, что у него все будет хорошо, — цитирует Гунько «РБ Спорт».

20-летний россиянин в этом сезоне провел за «Реал Сосьедад» 10 матчей и не отметился голевыми действиями. Захарян трижды попадал в стартовый состав.