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Испания

Сегодня, 17:48

Гунько оценил игру Захаряна в «Реал Сосьедад»

Виктория Кравченко
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Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал, что думает о результатах полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

— Не знаю, как в Армении, а я слежу за Захаряном. Думаю, что все в его руках. Молодой футболист, который достаточно неплохо начал карьеру. Я его знаю достаточно давно — наблюдал за его игрой за 2003-й год «Динамо». Надеюсь, что у него все будет хорошо, — цитирует Гунько «РБ Спорт».

20-летний россиянин в этом сезоне провел за «Реал Сосьедад» 10 матчей и не отметился голевыми действиями. Захарян трижды попадал в стартовый состав.

Контракт игрока с командой рассчитан до лета 2029 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gun-ko-zaharyan-pravil-no-sdelal-chto-poehal-v-zarubezhny-j-klub/
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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