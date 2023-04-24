«Барселона» готова продать Торреса за 25 миллионов евро

«Барселона» готова расстаться с нападающим Ферраном Торресом в летнее трансферное окно, сообщает журналист Хави Мигель.

По информации источника, сине-гранатовые планируют выручить с продажи форварда не менее 25 миллионов евро.

Торрес перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» в декабре 2021 года за 55 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний испанец сыграл за каталонскую команду в 39 матчах во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.