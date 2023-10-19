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Испания

Сегодня, 17:16

«Барселона» может продлить контракт с Феликсом

Виктория Кравченко
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что нападающий Жоау Феликсом может остаться в клубе после завершения срока аренды. Он также отметил, что доволен работой Хави в команде.

«Если Жоау продолжит так играть, то нам придется найти ресурсы, чтобы сохранить его в команде. Цель «Барселоны» — золото в ла лиге и победа в Лиге чемпионов. У Деку прекрасные отношения с Хави. Я очень доволен работой главного тренера, он отлично руководит командой», — цитирует Лапорту Sport.es.

Аренда Фелиша рассчитана до конца нынешнего сезона. За каталонцев португалец провел шесть матчей в ла лиге, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

Жоау Феликс
ФК Атлетико
Жоан Лапорта
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