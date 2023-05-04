«Барселона» нашла кандидата для укрепления опорной зоны

«Барселона» хочет укрепить опорную зону, подписав полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, сообщает AS. Отмечается, что трансфер игрока не будет зависеть от будущего Серджи Бускетса.

Каталонцы были заинтересованы в переходе Амрабата еще зимой, но он не состоялся из-за нежелания итальянцев отпускать хавбека. Теперь сине-гранатовые планируют купить игрока в летнее трансферное окно.

«Барселона» намерена осуществить трансфер «по разумной цене», учитывая тот факт, что контракт 26-летнего футболиста с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.

В текущем сезоне марокканец принял участие в 43 играх во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.