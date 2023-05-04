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Испания

Сегодня, 19:51

«Барселона» нашла кандидата для укрепления опорной зоны

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«Барселона» хочет укрепить опорную зону, подписав полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, сообщает AS. Отмечается, что трансфер игрока не будет зависеть от будущего Серджи Бускетса.

Каталонцы были заинтересованы в переходе Амрабата еще зимой, но он не состоялся из-за нежелания итальянцев отпускать хавбека. Теперь сине-гранатовые планируют купить игрока в летнее трансферное окно.

«Барселона» намерена осуществить трансфер «по разумной цене», учитывая тот факт, что контракт 26-летнего футболиста с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.

В текущем сезоне марокканец принял участие в 43 играх во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Барселона
ФК Фиорентина
Софьян Амрабат
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