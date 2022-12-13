«Барселона» нашла замену Бускетсу в «Бока Хуниорс»

«Барселона» нашла замену полузащитнику Серхио Бускетс, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонцы заинтересованы в подписании 21-летнего Алана Варелы. Полузащитник играет в «Бока Хуниорс».

Ранее сообщалось, что 34-летний Бускетс попросил руководство «Барселоны» отпустить его в январе в другую команд.

В сезоне-2022 Варела сыграл за «Бока Хуниорс» 42 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.