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Испания

Сегодня, 15:16

«Барселона» подтвердила, что Гави диагностирован разрыв крестообразной связки

Виктория Кравченко
Гави.
Фото AFP
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В «Барселоне» сообщили о том, что у полузащитника команды и сборной Испании Гави разрыв передней крестообразной связки правого колена и травма наружного мениска.

19-летнему игроку в ближайшее время будет сделана операция.

Сообщалось, что «Барселона» получит денежную компенсацию от ФИФА за травму полузащитника Гави.

Испанец из-за травмы рискует выбыть на 6-8 месяцев и может пропустить чемпионат Европы и Олимпиаду в 2024 году.

В текущем сезоне Гави провел 15 матчей за «Барселону», в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

Сборная Испании по футболу
ФК Барселона
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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