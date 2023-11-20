«Барселона» подтвердила, что Гави диагностирован разрыв крестообразной связки

Сегодня, 15:16
В «Барселоне» сообщили о том, что у полузащитника команды и сборной Испании Гави разрыв передней крестообразной связки правого колена и травма наружного мениска.
19-летнему игроку в ближайшее время будет сделана операция.
Сообщалось, что «Барселона» получит денежную компенсацию от ФИФА за травму полузащитника Гави.
Испанец из-за травмы рискует выбыть на 6-8 месяцев и может пропустить чемпионат Европы и Олимпиаду в 2024 году.
В текущем сезоне Гави провел 15 матчей за «Барселону», в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.