«Барселона» подтвердила, что Гави диагностирован разрыв крестообразной связки

В «Барселоне» сообщили о том, что у полузащитника команды и сборной Испании Гави разрыв передней крестообразной связки правого колена и травма наружного мениска.

19-летнему игроку в ближайшее время будет сделана операция.

Сообщалось, что «Барселона» получит денежную компенсацию от ФИФА за травму полузащитника Гави.

Испанец из-за травмы рискует выбыть на 6-8 месяцев и может пропустить чемпионат Европы и Олимпиаду в 2024 году.