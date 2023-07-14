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Испания

14 июля, 23:05

«Барселона» согласовала трансфер Ориоля Ромеу из «Жироны»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу близок к переходу в «Барселону», сообщает Marca.

По информации источника, трансфер обойдется каталонцам в 5-6 миллионов евро. Клуб уже согласовал условия контракта с 31-летним испанцем. Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает его в качестве замены для Серхио Бускетса, который летом покинул клуб.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ромеу в 5 миллионов евро. В сезоне-2022/23 он провел 34 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.

Футбол
ФК Барселона
ФК Жирона
Ориоль Ромеу
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