Камавинга будет играть в полузащите «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед предсезонным туром по США рассказал об использовании Эдуардо Камавинге в полузащите. В прошлом сезоне итальянец часто ставил 20-летнего француза на левый фланг защиты.

«Он играл на фланге защиты в чрезвычайной ситуации из-за травмы Менди. Менди очень хорош, как и Фран Гарсия, которая может многое нам дать. Камавинга — полузащитник с отличными качествами и видением поля, идея состоит в том, чтобы использовать его как связующего или опорника, а не как бокового. Если Менди и Фран Гарсия будут на фланге, Камавинга не будет играть на фланге», — приводит L'Equipe слова Анчелотти.

В США «Реал» планирует провести товарищеские матчи с «Миланом», «Манчестер Юнайтед», «Барселоной» и «Ювентусом».