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Испания

Сегодня, 13:43

«Барселоне» грозит отстранение от еврокубков на год из-за дела Негрейры

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Барселону» могут отстранить от участия в еврокубках на год из-за коррупционного скандала с выплатами клуба в адрес вице-президента технического комитета Испании Хосе Марии Негрейры, сообщает El Confidencial.

В регламенте УЕФА прописан запрет на незаконные методы влияния со стороны клубов на результаты матчей как на международном, так и на национальном уровне. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в июне этого года.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

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ФК Барселона
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