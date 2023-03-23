«Барселоне» грозит отстранение от еврокубков на год из-за дела Негрейры

«Барселону» могут отстранить от участия в еврокубках на год из-за коррупционного скандала с выплатами клуба в адрес вице-президента технического комитета Испании Хосе Марии Негрейры, сообщает El Confidencial.

В регламенте УЕФА прописан запрет на незаконные методы влияния со стороны клубов на результаты матчей как на международном, так и на национальном уровне. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в июне этого года.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.