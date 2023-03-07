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Испания

Сегодня, 19:12

Испанские СМИ: «Барселону» обвинят в коррупции по делу о консультациях по арбитрам

Руслан Минаев
Футболисты «Барселоны».
Фото Reuters
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«Барселоне» предъявят обвинение в коррупции по делу о получении платежей бывшим заместителем председателя технического комитета арбитров Королевской испанской федерации футбола Хосе Марией Энрикесом Негрейрой, сообщает El Mundo.

По данным источника, испанская прокуратура уже завершила работу над обвинительным актом каталонскому клубу, как юридическому лицу. Помимо этого, жалоба будет подана и против экс-президента клуба Жозепа Бартомеу и Энрикеса Негрейры.

Следствие считает, что в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил более 6,6 миллиона евро за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с арбитрами.

Сам Негрейра уже дал показания и заявил, что денежные выплаты были осуществлены за консультационную работу и не являлись взяткой за то, чтобы судьи относились к «Барселоне» более благосклонно.

Позднее стало известно, что «Барселона» может лишиться очков в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании или быть исключена из ла лиги в случае, если вина клуба будет доказана.

Источник: El Mundo
ФК Барселона
Жозеп Бартомеу
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