Бензема может пропустить третий подряд матч «Реала»

Сегодня, 13:16
Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустил сегодняшнюю тренировку команды, сообщает Marca.
По данным источника, участие 34-летнего француза в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Жироны» находится под вопросом. Также тренировку пропустил форвард мадридцев Родриго.
В сезоне-2022/23 Бензема забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Реал». Футболист пропустил две последних игры команды — против «Севильи» (3:1) в чемпионате Испании и против «Лейпцига» (2:3) в Лиге чемпионов.
Матч «Реал» — «Жирона» состоится в воскресенье, 30 октября и начнется в 18.15 по московскому времени.
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