Бензема может пропустить третий подряд матч «Реала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустил сегодняшнюю тренировку команды, сообщает Marca.

По данным источника, участие 34-летнего француза в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Жироны» находится под вопросом. Также тренировку пропустил форвард мадридцев Родриго.

В сезоне-2022/23 Бензема забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Реал». Футболист пропустил две последних игры команды — против «Севильи» (3:1) в чемпионате Испании и против «Лейпцига» (2:3) в Лиге чемпионов.

Матч «Реал» — «Жирона» состоится в воскресенье, 30 октября и начнется в 18.15 по московскому времени.