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Сегодня, 00:50

«Барселона» по пенальти обыграла «Бетис» и вышла в финал Суперкубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
12 января. «Бетис» — «Барселон» — 2:2.
Фото Reuters
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«Барселона» выиграла у «Бетиса» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании-2023.

На 40-й минуте Роберт Левандовски вывел каталонцев вперед. Его гол стал единственным в первом тайме, так как забитый мяч Педри был отменен ВАР.

На 77-й минуте Набиль Фекир сравнял счет. На последних минутах Левандовски оформил дубль, но гол был отменен из-за офсайда.

В дополнительное время команды обменялись голами: Ансу Фати забил за «Барселону», а Лорен Морон — за «Бетис». Также в концовке 36-летний полузащитник Андрес Гуардадо получил красную карточку, но сине-гранатовые не успели воспользоваться численным преимуществом. В серии пенальти игроки «Барселоны» оказались точнее — 4:2.

В финале Суперкубка Испании «Барселона» встретится с «Реалом».

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
12 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Бетис
2:2
Барселона
Футбол
ФК Барселона
ФК Бетис
1
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