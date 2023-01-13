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«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча Суперкубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
12 января. «Бетис» — «Барселона» — 2:2, пен. 2:4.
Фото Reuters
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«Барселона» переиграла «Бетис» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании-2023. Игра прошла на стадионе «Спортивный город имени короля Абдаллы» в Джедде.

В конце первого тайма нападающий Роберт Левандовски вывел каталонцев вперед. «Бетис» отыгрался в середине второй половины встречи благодаря голу Набиля Фекира.

В дополнительное время команды обменялись голами: Ансу Фати забил за «Барселону», а Лорен Морон — за «Бетис». Также в концовке 36-летний полузащитник Андрес Гуардадо.

В серии пенальти точнее оказались каталонцы — 4:2.

В финале Суперкубка Испании «Барселона» встретится с «Реалом».

Футбол
ФК Барселона
ФК Бетис
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«Барселона» по пенальти обыграла «Бетис» и вышла в финал Суперкубка Испании