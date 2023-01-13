Сегодня, 01:28
«Барселона» переиграла «Бетис» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании-2023. Игра прошла на стадионе «Спортивный город имени короля Абдаллы» в Джедде.
В конце первого тайма нападающий Роберт Левандовски вывел каталонцев вперед. «Бетис» отыгрался в середине второй половины встречи благодаря голу Набиля Фекира.
В дополнительное время команды обменялись голами: Ансу Фати забил за «Барселону», а Лорен Морон — за «Бетис». Также в концовке 36-летний полузащитник Андрес Гуардадо.
В серии пенальти точнее оказались каталонцы — 4:2.
В финале Суперкубка Испании «Барселона» встретится с «Реалом».