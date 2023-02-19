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Испания

Сегодня, 02:22

Болельщик «Осасуны» оскорбил Винисиуса во время минуты молчания в память о погибших от землетрясения

Сергей Разин
корреспондент
Игроки «Реала» и «Осасуны».
Фото ФК «Реал»
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«Реал» в матче 22-го тура чемпионата Испании на выезде обыграл «Осасуну» (2:0).

Перед матчем команды почтили память погибших от землетрясения в Турции и Сирии минутой молчания. В это время один из болельщиков хозяев выкрикнул: «Винисиус, ты сын ***». После этого на трибунах стадиона «Эль Садар» раздался смех.

По последним данным, землетрясение, которое произошло 6 февраля в Турции и Сирии, повлекло за собой смерть по меньшей мере 39600 людей.

Винисиус Жуниор
ФК Осасуна
ФК Реал
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