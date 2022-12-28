Бускетс передумал уходить из «Барселоны» летом 2023 года

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс не покинет испанский клуб летом 2023 года, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, на решение футболиста оказал влияние разговор с главным тренером «Барселоны» Хави, для которого Бускетс играет значимую роль. Отмечается, что 34-летний игрок хотел воссоединиться со своим бывшим одноклубником Лионелем Месси в МЛС, однако, по сообщениям СМИ, аргентинец продлит контракт с «ПСЖ». Это также стало одной из причин для испанского игрока рассмотреть возможность остаться в «Барселоне».

16 декабря 34-летний игрок объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

В сезоне-2022/23 Бускетс провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.