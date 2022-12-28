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Испания

Сегодня, 08:24

Бускетс передумал уходить из «Барселоны» летом 2023 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс не покинет испанский клуб летом 2023 года, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, на решение футболиста оказал влияние разговор с главным тренером «Барселоны» Хави, для которого Бускетс играет значимую роль. Отмечается, что 34-летний игрок хотел воссоединиться со своим бывшим одноклубником Лионелем Месси в МЛС, однако, по сообщениям СМИ, аргентинец продлит контракт с «ПСЖ». Это также стало одной из причин для испанского игрока рассмотреть возможность остаться в «Барселоне».

16 декабря 34-летний игрок объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

В сезоне-2022/23 Бускетс провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20221228/1001911258/busquets-plantea-renovar.html
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона
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