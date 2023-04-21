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Сегодня, 10:15

Ла лига: «Реал» — «Сельта», «Барселона» — «Атлетико» и другие матчи 30-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Реала».
Фото Reuters
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30-й тур чемпионата Испании.
Испания. Ла Лига. 30-й тур
21 апр, 22:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Кадис
Испания. Ла Лига. 30-й тур
22 апр, 15:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Бетис
Испания. Ла Лига. 30-й тур
22 апр, 17:15. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Атлетик
Испания. Ла Лига. 30-й тур
22 апр, 19:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Испания. Ла Лига. 30-й тур
22 апр, 19:30. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Жирона
Испания. Ла Лига. 30-й тур
22 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Сельта
Испания. Ла Лига. 30-й тур
23 апр, 15:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
Валенсия
Испания. Ла Лига. 30-й тур
23 апр, 17:15. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Атлетико
Испания. Ла Лига. 30-й тур
23 апр, 19:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Хетафе
Испания. Ла Лига. 30-й тур
23 апр, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Вильярреал

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2022-2023/
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