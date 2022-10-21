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Испания

Сегодня, 08:41

Де Йонг признался, что «Барселона» нуждалась в победе

Виктория Кравченко

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился эмоциями после победы своей команды над «Вильярреалом» в матче 10-го тура ла лиги (3:0).

«После неудачных результатов, через которые мы прошли в последние недели, мы нуждались в победе — она очень важна для атмосферы в команде.

Мне не важно, на какой позиции я играю. Я чувствую себя комфортно, когда активно вовлечен в игру и постоянно касаюсь мяча, как это было сегодня», — цитирует де Йонга Movistar.

После десяти туров «Вильярреал» идет на 9-й строчке ла лиги, набрав 15 очков. «Барселона» расположилась на 2-м месте, имея в активе 25 очков.

Френки де Йонг
ФК Барселона
ФК Вильярреал
2
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