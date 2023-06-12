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Испания

Сегодня, 13:30

Де Йонг заявил, что собирается остаться в «Барселоне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о своем будущем.

«Я, как всегда, хорошо себя чувствую в «Барсе». Если все пойдет по плану, в следующем сезоне я останусь в «Барселоне». В футболе никогда нельзя говорить на 100 процентов, но я полагаю, что буду в «Барселоне» в следующем году», — цитирует Де Йонга журналист Фабрицио Романо.

Контракт 26-летнего голландца с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. В прошедшем сезоне он провел 43 матча за команду во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
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