Де Йонг заявил, что собирается остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о своем будущем.

«Я, как всегда, хорошо себя чувствую в «Барсе». Если все пойдет по плану, в следующем сезоне я останусь в «Барселоне». В футболе никогда нельзя говорить на 100 процентов, но я полагаю, что буду в «Барселоне» в следующем году», — цитирует Де Йонга журналист Фабрицио Романо.

Контракт 26-летнего голландца с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. В прошедшем сезоне он провел 43 матча за команду во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.