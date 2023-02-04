Эден Азар выбыл на 2 недели из-за проблем с коленом

Сегодня, 21:33
Полузащитник «Реала» Эден Азар выбыл на 2 недели из-за травмы.
Как сообщает пресс-служба клуба, после проведенных тестов у бельгийского футболиста был диагностирован тендиноз связок надколенника в левом колене.
Журналист Марио Кортегана заявляет, что 32-летний полузащитник выбыл на две недели.
В текущем сезоне Азар сыграл в составе «Реала» 7 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования