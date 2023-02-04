Эден Азар выбыл на 2 недели из-за проблем с коленом

Полузащитник «Реала» Эден Азар выбыл на 2 недели из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба клуба, после проведенных тестов у бельгийского футболиста был диагностирован тендиноз связок надколенника в левом колене.

Журналист Марио Кортегана заявляет, что 32-летний полузащитник выбыл на две недели.

В текущем сезоне Азар сыграл в составе «Реала» 7 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.