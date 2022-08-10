Фанаты «Барселоны» в резкой форме обратились к де Йонгу и Брэйтуэйту на базе клуба

Болельщики «Барселоны» в резкой форме обратились к полузащитнику Френки де Йонгу и нападающему Мартину Брэйтуэйту на базе клуба.

Во время того, как футболисты заезжали на парковку фанаты прокричали де Йонгу: «Снизь зарплату, с***!».

Спустя время в адрес Брэйтуэйта фанаты крикнули: «Убирайся отсюда, с***!».

В клубе пока не комментировали оба инцидента.

Ранее сообщалось, что Брэйтуэйт отказывается уходить из «Барсы», в том числе, не соглашаясь на свободный трансфер, так как намерен получить зарплату за два оставшихся года в полном объеме.

Каталонцы также хотят на 40 процентов снизить зарплату де Йонга и даже собираются аннулировать его действующий контракт.