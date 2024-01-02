Де Йонг: «Я доволен в «Барселоне», всегда мечтал играть здесь»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг заявил, что не намерен уходить из каталонского клуба.

«Я в клубе, о котором всегда мечтал. Я очень доволен в «Барселоне». На данный момент мне здесь хорошо. Я все еще могу стать лучше, но пока я не на том уровне, на котором хочу быть. У нас талантливая команда, но мы недостаточно стабильны. Я не знаю точных причин этого», — приводит слова де Йонга NOS.

Также полузащитник отметил, что важность игрока зачастую определяется голами и результативными передачами, но на его позиции это не так.

26-летний футболист играет за «Барсу» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне де Йонг сыграл 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.