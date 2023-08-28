Гафин сообщил, что не обсуждал с Захаряном его возможное возвращение в «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на критику агента Тимура Гурцкая за продажу Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

— Расскажите подробно про опцию приоритетного права выкупа Арсена Захаряна из «Сосьедада».

— У нас прописано, что мы можем повторить предложение. В случае если испанский клуб получит предложение.

— Арсен был не против этого пункта в договоре?

— Мы с ним это не обсуждали. По понятым причинам он уехал в Испанию надолгосрочный контракт. Обсуждать, как он к нам вернется, было бы странным.

— Дал ли Захарян вам понять, что если будет возвращаться в Россию, то только в «Динамо»?

— Надеюсь, вы прочитали комментарий Арсена в его социальных сетях о том, как он относится к нашему клубу. Там ключевое слово — любовь. Любовь Арсена к «Динамо» и клуба к нему взаимна, — цитирует Гафина «РБ Спорт».