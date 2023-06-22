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Сегодня, 10:32

Гарет Бэйл: «Когда вы заходите в раздевалку «Реала», вы просто чувствуете себя победителем»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл поделился мнением об испанском клубе.

«Когда вы заходите в раздевалку «Реала», вы просто чувствуете себя победителем. Очевидно, на это влияет то, что вас окружают великие игроки, но это тяжело объяснить. Победа — это менталитет этого клуба», — приводит слова Бэйла BT Sport.

9 января 33-летний валлиец сообщил о своем решении завершить карьеру. Форвард выступал за «Реал» с 2013 по 2022 год.

Его последним клубом стал американский «Лос-Анджелес Гэлакси».

Гарет Бэйл
Футбол
ФК Реал
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