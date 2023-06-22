Пике: «К традиционным видам спорта трудно привлекать молодежь»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что футболу трудно конкурировать с современными развлечениями, популярными среди молодежи.

«Думаю, что мир движется к более развлекательным продуктам. Я понимаю, что спорт всегда был скорее развлечением, но в нем всегда больше обращали внимания на технические, тактические аспекты, на физическую подготовку... Фанаты хотят, чтобы их развлекали, и теперь, как никогда раньше, все продукты, которые будут появляться, будут не только спортивными, но и развлекательными. К традиционным видам спорта, и я говорю это по своему опыту в теннисе, будет трудно привлекать молодежь, потому что в них сложно что-то изменить. Ими управляют федерации, а федерации, как правило, не хотят перемен. А соревноваться приходится с сериалами с эпизодами по 40 минут», — приводит слова Пике Marca.

36-летний испанец завершил свою карьеру 1 января 2023 года.

Защитник сыграл за сине-гранатовых 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач.