Главный тренер «Вильярреала» Сетьен: «Игра против «Барселоны» очень мотивирует нас»

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в 21-м туре чемпионата Испании.

«Игра против «Барселоны» очень мотивирует нас. Мы играем против выдающегося соперника, который находится в потрясающем положении, и мы понимаем, что это будет очень сложная игра. Мне нравится философия «Барселоны». Я восхищен идеями клуба и Хави.

«Вильярреалу» нужно преодолеть два поражения подряд, одержав победу и получив положительные эмоции. Мы должны защищать ворота и сдерживать их. Мы хотим быть в состоянии причинить им боль, хотим, чтобы они увидели, что мы можем находить шансы и забивать голы», — приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.

Матч «Вильярреал» — «Барселона» состоится 12 февраля. Начало — в 23.00 мск.

Команда Сетьена занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги (31 очко). Каталонский клуб находится на первой строчке (53).