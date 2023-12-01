Гути считает Беллингема самым совершенным полузащитником в мире

Экс-игрок «Реала» Гути поделился мнением об игре хавбека мадридского клуба Джуда Беллингема.

«Он самый совершенный полузащитник в современном футболе. У него есть все качества, чтобы играть прямо сейчас в современном футболе: он мощный, с хорошей физической подготовкой, хорошо взаимодействует с партнерами, подключается вторым темпом и, кроме того, сейчас много забивает. Его игра, харизма и то, как он завоевал «Бернабеу», делают его настоящим лидером в раздевалке», — цитирует Гути As.

В этом сезоне Беллингем провел за «Реал» 16 матчей, забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.