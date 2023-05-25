Хамес: «Анчелотти не сделал меня лучшим игроком»

Экс-игрок «Реала» Хамес Родригес поделился мнением о работе под руководством Карло Анчелотти.

«Анчелотти не сделал меня лучше, как игрока. Он сделал это с Винисиусом, Родриго, Феде Вальверде и многими другими. Они были хороши, а сейчас находятся на впечатляющем уровне.

В футболе бывают тренеры, которые не являются гениями в тактике, но знают, как управлять командой. Они знают, как разговаривать с игроками, как достучаться до них. Такой тренер будет для тебя как отец. Если он встанет на твою защиту, ты отдашь ради него все», — цитирует Хамеса Noticias RCN.

Колумбиец работал под руководством с итальянского специалиста в «Реале», «Баварии» и «Эвертоне».

На данный момент 31-летний футболист выступает за «Олимпиакос». В этом сезоне он провел 20 матчей в чемпионате Греции, забил 5 голов и сделав 6 ассистов.