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Испания

Сегодня, 00:57

Хави: «Цель «Барселоны» — дойти до финала Кубка Испании и победить»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка Испании против «Барбастро».

«Мы мало что можем приобрести в этой игре, но многое можем потерять. «Барселона» — явный фаворит, но необходимо быть начеку. «Барбастро» ждет матч всей жизни, эта команда играет прямолинейно. Практика показывает, что в матчах с подобными соперниками нам не приходится легко. Всегда важно относиться к сопернику с уважением. Если мы будем думать, что будет легко, то это станет ошибкой. А любая ошибка может привести к вылету. В любом случае наша цель — дойти до финала и победить в нем», — приводит слова Хави Marca.

Матч между «Барселоной» и «Барбастро» пройдет 7 января и начнется в 23:00 мск.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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