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Сегодня, 06:15

Джоковича ударили бутылкой по голове. Всему виной несчастный случай

Болельщик попал Джоковичу бутылкой по голове на турнире в Риме
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
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Сербского чемпиона обстреляли в Риме.

Теннис. Турнир АТР 1000 (Рим)
1/32 финала
Новак Джокович (Сербия, 1) — Корентен Муте (Франция) — 6:3, 6:1

Джокович наконец вернулся в мировой тур после месячного отсутствия с турнира в Монте-Карло и начал скоростную подготовку к грунтовому «Ролан Гаррос». Но неожиданно угроза здоровью прилетела откуда не ждали.

Будильник во время матча

В пятницу Джокович обыграл 83-ю ракетку мира Корентена Муте из Франции со счетом 6:3, 6:1. Серб особых проблем не испытал, хотя без курьезов матч не обошелся. Что характерно для Муте, который успел за карьеру подраться с соперником, несколько раз избить сетку, зашвырнуть ракетку на трибуны и многое другое. Посмотрите видео — не пожалеете. При этом француз весьма талантлив и обладает разгоном спринтера, но выбирает не душный и скучный путь титулов и самодисциплины, а шоу и настоящие эмоции.

На этот раз конфуз Муте оказался безобидным. У француза зазвонил будильник во время матча. Возможно, он думал, что к тому моменту уже проиграет и освободится. Сначала никто не понял, откуда доносится звук, а судья даже попросил в микрофон по-итальянски: «Пожалуйста!». Но затем рефери догадался, что звук исходит из сумки Корентена. После этого Муте подбежал и сделал вид, что отвечает на звонок, чем вызвал смех Джоковича.

Нелепый случай

А после игры произошел следующий курьез, уже менее приятный. Все вы наверняка представляете себе боковые карманы рюкзаков, где любители таких сумок иногда носят бутылки. Одна из них прилетела в голову Джоковичу с трибуны, когда он раздавал автографы. Фанат перегнулся через заграждение вместе с портфелем, и бутылка в полном соответствии с силой тяжести полетела вниз и нашла там череп серба.

После удара Джокович схватился за голову и упал на колени. Невольно хочется, конечно, вспомнить балканские спортивные штучки — симуляций у каждого югославского футболиста/баскетболиста/ватерполиста за карьеру больше, чем клоунад у Муте. Но, судя по всему, бутылка была металлической, летела прилично долго, так что удар мог быть неприятным. Первоначально СМИ стали тиражировать версию о броске бутылки — учитывая хейт к сербу из-за ковида и даже национальности, не мудрено было поверить. Более полное видео расставило все по местам.

Затем теннисист, держась за голову, при помощи сотрудников направился в подтрибунное помещение.

— Новак Джокович получил случайную травму во время раздачи автографов зрителям. Он уже получил медицинскую помощь и вернулся в свой отель. Состояние Джоковича удовлетворительное и не вызывает опасений, — успокоили чуть позже публику организаторы турнира.

Джон Макинрой в разговоре с ESPN даже успел выразить озабоченность тем, что «игроки слишком доступны болельщикам, и это пугает».

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Хотя на самом деле, вероятно, имел место обычный несчастный случай, а фанату стоит аккуратнее носить бутылки. Но если сейчас ATP срочно запретит любые бутылки на турнирах, автограф-сессии, а еще лучше закроет нижние ярусы всех трибун — вряд ли кто-то удивится. В последнее время это стало самым популярным методом решения проблем. Кстати, против которых во время пандемии Джокович и боролся.

Но хотелось бы, чтобы к матчу против 29-го сеяного чилийца Алехандро Табило Джокович подошел во всеоружии. И без шлема.

Теннис
Новак Джокович
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