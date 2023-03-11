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Испания

Сегодня, 16:16

Хави надеется, что Алемани не покинет пост спортивного директора «Барселоны»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением от работы со спортивным директором клуба Матеу Алемани. Ранее сообщалось, что он планирует покинуть клуб.

«Матеу выполняет экстраординарную работу. Он является лидером и надежным человеком с опытом. Я провожу с ним практически каждый день. Думаю, ему очень нравится его работа. Надеюсь, Алемани останется в «Барселоне» на долгие годы», — заявил Хави на пресс-конференции.

«Барселона» сейчас возглавляет турнирную таблицу ла лиги с отрывом в 9 очков от «Реала».

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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