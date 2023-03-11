Хави надеется, что Алемани не покинет пост спортивного директора «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением от работы со спортивным директором клуба Матеу Алемани. Ранее сообщалось, что он планирует покинуть клуб.

«Матеу выполняет экстраординарную работу. Он является лидером и надежным человеком с опытом. Я провожу с ним практически каждый день. Думаю, ему очень нравится его работа. Надеюсь, Алемани останется в «Барселоне» на долгие годы», — заявил Хави на пресс-конференции.

«Барселона» сейчас возглавляет турнирную таблицу ла лиги с отрывом в 9 очков от «Реала».