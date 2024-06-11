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Сегодня, 06:45

Бобровский дал «Эдмонтону» один шанс на победу, но потом был идеален. «Флорида» еще на шаг ближе к Кубку Стэнли

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» во втором матче финала Кубка Стэнли
Отдел хоккея «СЭ»
Сергей Бобровский (в центре) в матче против «Эдмонтона».
Фото USA Today Sports
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Макдэвиду и Драйзайтлю очень тяжело.

НХЛ
Плей-офф. Финал. Второй матч
«Флорида» — «Эдмонтон» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Голы: Экхольм — 5 (Макдэвид, Бушар), 11:17 — 0:1. Миккола — 2 (Лунделл, Тарасенко), 29:34 — 1:1. Родригес — 5, 43:11 — 2:1. Родригес — 6 (бол., Лунделл, Экман-Ларссон), 52:26 — 3:1. Экблад — 1 (п.в., Беннетт), 57:32 — 4:1.
Вратари: Бобровский (59:56) — Скиннер (54:07 — 57:32, 59:59).
Штраф: 12 — 35.
Броски: 28 (9+13+6) — 19 (4+3+12).
Наши: Куликов (13.26/0/0), Тарасенко (11.02/3/+1) — -.
11 июня. Санрайз. Amerant Bank Arena.
Счет в серии: 2-0

От финала Кубка Стэнли в этом году вряд ли стоило ожидать большого числа голов и невероятной зрелищности, и пока командам далеко до высокой результативности. Что вышло схожим для обоих матчей — команда, открывшая счет, забивала с первого же момента, после чего почти отдавала инициативу и действовала вторым номером. «Флорида» позавчера с задачей справилась идеально (во многом благодаря Бобровскому, но и полевых хоккеистов «Пантерз» за итоговый «сухарь» нельзя не похвалить), а вот «Эдмонтону» такое ожидаемо не удалось. Семь (!) бросков в створ за стартовые два периода от «Ойлерз» сегодня — это вообще повторение антирекорда НХЛ в финалах плей-офф. Гости чуть ли не забыли, как атаковать — а когда пришлось отыгрываться самим, они опять столкнулись со стеной, в которой нет слабых мест.

Сергей Бобровский и&nbsp;Владимир Тарасенко после первого матча финала &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Эдмонтон&raquo;. «Лучший вратарь в мире». Бобровский — главная звезда «Флориды» против «Эдмонтона»

Единственный гол «Эдмонтона» за два матча серии получился максимально нелогичным: сначала «Флорида» в пятиминутном большинстве после грубого фола Фогеле на Луостаринене удалилась сама и дала гостям шанс поиграть «четыре на четыре», а в спонтанной контратаке после обычного броска Экхольма впервые в финале ошибся Бобровский. Больше россиянин возможностей «Ойлерз» не давал — и провел очень добротный матч.

Реальные шансы удержать победу у «Эдмонтона» были только в большинстве: моментов, как всегда, хватало, в одной из попыток дважды звенели ворота, но фарт при реализации, похоже, закончился в финале «Запада» с «Далласом». «Флорида» снова смотрелась посредственно в формате «пять на четыре» (пока это единственное, в чем можно упрекнуть Пола Мориса и его команду), но свой гол все-таки забила — уж слишком много было попыток. А «Эдмонтон» пропустил после 34 удачных «убийств» меньшинства!

Команды играют очень недисциплированно для финала: помимо грубости Фогеля было множество глупых зацепов с обеих сторон, Драйзайтль ударил Баркова в лицо (устал от классного противодействия лучшего двустороннего центра НХЛ?), Экман-Ларссон устроил выбросом шайбы веселую концовку партнерам. Много было и травм: Луостаринен и Экблад, на чью ногу упал Макдэвид, вернулись на лед, а вот худший защитник «Эдмонтона» Нерс и пострадавший от Драйзайтля Барков — нет. Здоровье последнего, конечно, ключевая тема перед третьим матчем серии.

Сергей Бобровский защищает ворота &laquo;Флориды&raquo;. «Флорида» разбила нападение «Эдмонтона». Но команда Бобровского может сыграть еще мощнее

«Флорида» выиграла без особого надрыва: уступая в счете, спокойно атаковала, не давая сопернику шансов в равных составах, и додавила «Эдмонтон». Вратарь «Ойлерз» Скиннер стал героем в серии с «Далласом», но вряд ли стоило ждать, что в финале он сможет выиграть дуэль голкиперов у Бобровского. А у «Пантерз» успех в атаке пока приносят не Барков, Ткачак, Райнхарт или Верхеге — Эван Родригес забил в первом матче, а сегодня оформил дубль — на его счету победная шайба и третья, после которой «Эдмонтон», кажется, потерял веру в себя.

Пока все закономерно: «Флорида» сильнее почти во всем, и звезд «Эдмонтона» тоже удается закрыть: Макдэвид и Драйзайтль не незаметны, но у них и близко нет той свободы, что в прошлых сериях. Скорее всего, «Ойлерз» может спасти в финале только очень серьезное везение.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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