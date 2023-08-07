Хави настаивает на покупке Фойта и Силвы. «Барса» не может себе позволить новых игроков

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес призвал руководство команды приобрести двух новых футболистов, сообщает инсайдер Херард Ромеро.

По данным источника, специалист настаивает на покупке защитника «Вильярреала» Хуана Фойта и полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

Проблемой может стать то, что у «Барсы» финансовые проблемы. Клуб не может позволить себе приобрести футболистов. Трансфер обоих может стоить около 110 миллионов евро.

В это трансферное окно «Барселона» уже подписала Иньиго Мартинеса и Илкая Гюндогана.