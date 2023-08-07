Хави настаивает на покупке Фойта и Силвы. «Барса» не может себе позволить новых игроков

Сегодня, 17:23
Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес призвал руководство команды приобрести двух новых футболистов, сообщает инсайдер Херард Ромеро.
По данным источника, специалист настаивает на покупке защитника «Вильярреала» Хуана Фойта и полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.
Проблемой может стать то, что у «Барсы» финансовые проблемы. Клуб не может позволить себе приобрести футболистов. Трансфер обоих может стоить около 110 миллионов евро.
В это трансферное окно «Барселона» уже подписала Иньиго Мартинеса и Илкая Гюндогана.