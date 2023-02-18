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Испания

Сегодня, 16:27

Хави: «Барселона» — самая атакующая команда Европы наряду с «Сити»

Хави назвал «Барселону» самой атакующей командой Европы
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави не согласен, что команда под его руководством играет в оборонительный футбол.

«Иногда мы играем по схеме 3-4-3, как с «Реал Сосьедадом». Мы хотим возвращать себе мяч на половине поля соперника. «Барселона», безусловно, самая атакующая команда в Европе наряду с «Сити». Немыслимо, что меня называют оборонительным тренером», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 56 очков в 21 матче. 19 февраля команда сыграет против «Кадиса».

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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