Хави объяснил, что ему не нравится в игре «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что ему не нравится в игре команды после матча Кубка Испании против «Реала Сосьедад» (1:0).

«Команде не хватает агрессии перед воротами соперника. Этот момент мне не нравится. Нам необходимо было идти вперед и забивать второй и третий голы. Команде необходимо быть более агрессивной и амбициозной, когда того требует ситуация», — цитирует Хави Marca.