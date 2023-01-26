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Испания

Сегодня, 09:01

Хави объяснил, что ему не нравится в игре «Барселоны»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что ему не нравится в игре команды после матча Кубка Испании против «Реала Сосьедад» (1:0).

«Команде не хватает агрессии перед воротами соперника. Этот момент мне не нравится. Нам необходимо было идти вперед и забивать второй и третий голы. Команде необходимо быть более агрессивной и амбициозной, когда того требует ситуация», — цитирует Хави Marca.

«Барселона» стала первым полуфиналистом турнира. Соперник станет известен по итогам жеребьевки.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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